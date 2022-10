Washington envisage des mesures supplémentaires pour contrer la provocation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Alors que la possibilité du 7e essai nucléaire nord-coréen avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis émerge, le département d'Etat a déclaré se préparer à y répondre avec la Corée du Sud et le Japon.Son porte-parole Ned Price a affirmé hier que Washington avait averti depuis longtemps Pyongyang sur la préparation de ses tests nucléaires ainsi que le prix à payer en cas de leur réalisation. Selon lui, les USA ont toujours souligné ne manifester aucune hostilité envers la Corée du Nord et croient toujours que la diplomatie est la meilleure solution pour atteindre la dénucléarisation de la péninsule coréenne.L’officiel américain a ajouté que la sous-secrétaire d'Etat Wendy Sherman, en visite actuellement dans l’archipel, avait fait savoir à Séoul et à Tokyo que l’engagement américain sur la défense restaient toujours fort, et que les Etats-Unis étaient prêts à appliquer des mesures supplémentaires pour contrer une nouvelle menace du royaume ermite.Par ailleurs, à propos de la nomination de l’émissaire spécial américain chargé des droits de l’Homme au nord du 38 parallèle, Price a indiqué qu’il n’y avait encore rien à annoncer, mais que le département se concentrait sur cette question. Ce poste est vacant depuis plus de cinq ans soit depuis l’investiture de l’ancien président Donald Trump.