COVID-19 : le nombre de bébés baisse neuf mois après chaque vague épidémique

Photo : KBS News

A chaque fois qu’une vague épidémique a frappé la Corée du Sud, le nombre de nouveau-nés a dégringolé neuf mois après. C’est ce qui a été révélé hier par l’Institut coréen pour la santé et les affaires sociales (KIHASA).Selon ce dernier, le nombre de naissances était déjà en baisse avant l’arrivée du COVID-19 au pays du Matin clair, mais cette tendance s’est amplifiée suite à chaque vague.Toujours d’après l’analyse effectuée par le KIHASA, en octobre et novembre 2020, près de neuf mois après la première période de propagation du coronavirus, le nombre de nourrissons a dégringolé respectivement de 14,6 et de 15,5 %. Le chiffre a chuté de 13 % en décembre 2021, également neuf mois après la troisième vague, alors qu’il s’est abaissé de 12,5 % en juin dernier, neuf mois après, cette fois-ci, la cinquième vague.Compte tenu d’une décrue moyenne de 4,3 % ces deux dernières années, il est évident que l’épidémie a entraîné à la baisse le taux de natalité.Par ailleurs, le nombre de mariages mensuels, qui est un facteur important pour les naissances en Corée du Sud, a décliné de manière générale après le COVID-19, et notamment quand celui des contaminations a fortement augmenté.