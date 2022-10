Les grandes entreprises se serrent la ceinture pour parer aux difficultés de financement

Photo : KBS News

Les entreprises sud-coréennes sont sous le coup d’une double peine. En plus de la difficulté de l'approvisionnement en matières premières en raison de l’inflation et de la baisse de la valeur du won, le marché financier, durement plombé, empêche leur financement.Les principales grandes sociétés ont alors lancé un système d’urgence pour parer à la crise. LG Electronics mettra en opération à partir du mois prochain une équipe spéciale dédiée, composée des responsables de chaque département. Objectif : répondre à l’évolution de la situation de façon préventive alors que la baisse de la demande des produits s’annonce.Le chef de SK, Chey Tae-won, quant à lui, a exhorté, lors d’une récente réunion des cadres, à faire de la crise une occasion de prendre son essor.Le marché obligataire s’essouffle à la suite de la crise de Legoland qui a même fait douter de la solvabilité d’une collectivité régionale. Du coup, les géants LG Uplus et Hanwha Solutions n’ont pas réussi à vendre tous leurs titres de créance la semaine dernière, malgré leur notation financière bien élevée. Les firmes considérées comme moins solvables renoncent à en émettre.Face à la montée de l’incertitude, les firmes se serrent donc la ceinture. SK hynix, Hanwha Solutions et Hyundai Oilbank ont retiré leur plan d’investissement, tandis que Hyundai Motor a décidé de baisser de 300 milliards de wons ses investissements, soit 211 millions d’euros, cette année pour s’assurer des liquidités.Selon une enquête menée par la Fédération du patronat sud-coréen (FKI) auprès de 600 sociétés, la perspective de leurs activités le mois prochain était la plus morose depuis 25 mois. Et, les acteurs étaient surtout les plus pessimistes sur la question du financement.