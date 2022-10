Le gouvernement compte rendre obligatoire la prolongation de la validité des miles aériens

Photo : YONHAP News

Depuis l’apparition du coronavirus, il y a près de trois ans, les voyages à l’étranger ont quasiment été suspendus. Par conséquent, les passagers n’avaient pas beaucoup d’occasion d’utiliser leurs miles accumulés. Les miles sont un système de points de fidélité mis au point par les compagnies aériennes et basés sur les distances parcourues.Kim Kwang-moon, un habitant de Séoul interrogé par la KBS, dispose par exemple de 56 000 points chez Korean Air. Ils sont équivalents à un billet aller simple pour les Etats-Unis. Néanmoins, près de la moitié d’entre eux arriveront à leur échéance l’année prochaine. Alors que ce voyageur assidu était bloqué sur le territoire, la durée de validité de ses miles a continué à se réduire.A noter que Korean Air et Asiana Airlines ont reporté l’expiration des miles chaque année depuis 2020. Mais seuls les points censés disparaître à la fin de l’année étaient concernés. Les consommateurs demandent alors de prolonger la validité de tous les miles sans exception d’autant que leur non utilisation était due à des raisons extérieures et que la normalisation des opérations de vol n’était pas encore totalement d’actualité.En partagent cette opinion, le gouvernement a estimé que les compagnies ne devaient pas traiter cette question de façon arbitraire. La Commission du commerce équitable leur a donc recommandé en juin dernier d’exclure la période de l’épidémie dans la durée des miles, et de réviser ainsi la clause relative de leur système de fidélisation.Pourtant, aujourd’hui, quatre mois plus tard, les deux géants sud-coréens du secteur n’ont toujours pas remis leur nouvelle stipulation modifiée. Elles se sont justifiées, en affirmant que la décision était ajournée parce que le critère sur la propagation de l’épidémie reste vague.