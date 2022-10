Essai nucléaire nord-coréen : Séoul, Washington et Tokyo répondront d’une ampleur inédite

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon sont convenus de la nécessité de répondre d’une ampleur sans précédent si la Corée du Nord réalise son 7e essai nucléaire. Réunis à Tokyo, le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun-dong et ses homologues américaine et japonais Wendy Sherman et Takeo Mori ont partagé cette idée.A la fin du rassemblement à trois tenu ce matin, une conférence de presse conjointe a été donnée. A cette occasion, le haut diplomate sud-coréen a déclaré que le pays du Matin clair renforcerait considérablement la capacité de dissuasion à l’égard du royaume ermite à travers la défense conjointe avec les USA ainsi que la collaboration trilatérale avec l’Archipel, afin d’assurer la sécurité de la population sud-coréenne.Cho n’a pas oublié non plus d’ajouter que si le régime de Kim Jong-un décide de se dénucléariser et revient à la table des négociations, Séoul lui accordera son soutien politique et économique. Avis partagé par Sherman et Mori, qui tout en appelant le royaume ermite à s’abstenir de nouvelle provocation, ont souligné être prêts à dialoguer avec lui.Les vice-ministres des Affaires étrangères des trois nations se sont retrouvés en quatre mois. Leur dernière rencontre remonte à juin à Séoul. Quant à la prochaine, elle se déroulera entre janvier et mars 2023 à Washington.