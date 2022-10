Photo : YONHAP News

Les couleurs de l’automne sont de plus en plus marquées au pays du Matin clair. Et le temps reste idéal pour se balader et pouvoir les contempler de plus près.Aujourd’hui encore, les températures ont été agréables, environ 18°C sur tout le territoire. A noter que l’île méridionale de Jeju et Busan ont franchi les 20°C.Léger bémol pour ce mercredi : un épais voile blanc s’est installé sur tout le pays.La qualité de l’air affiche un bon niveau, donc rien de gênant pour une potentielle promenade.