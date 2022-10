Photo : YONHAP News

Les deux indices de la Bourse de Séoul sont sur une pente opposée depuis le début de la semaine. Le Kospi, celui de référence, poursuite sa remontée et gagne ce mercredi 0,65 %, terminant la séance à 2 249,56 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, est à la peine et chute de nouveau. Il cède 0,82 % et finit à 683,17 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne, mais se renforce face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 422,89 wons (+7,70 wons) et le dollar américain 1 426,60 wons (-6,50 wons). A noter que l'écart entre ces deux taux ne cessent de se resserrer.