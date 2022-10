NIS : Pyongyang pourrait effectuer son 7e essai nucléaire avant les élections de mi-mandat américaines

Photo : KBS News

Le Service national du renseignement sud-coréen (NIS) estime que la Corée du Nord pourrait effectuer son 7e essai nucléaire avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, prévues le 7 novembre. Ce sont les députés Yoo Sang-bum et Youn Kun-young qui ont relayé ces propos tenus par l'institution lors de l'audit parlementaire sur le renseignement organisé hier.En effet, le NIS avait déjà révélé lors d'une séance de la commission sur le renseignement tenue le 28 septembre dernier à l'Assemblée nationale que cette éventualité était d'autant plus probable que les travaux de la galerie souterraine numéro 3 de Punggye-ri avaient été achevés. Il avait alors estimé un nouvel essai atomique nord-coréen entre la fin du 20e Congrès du parti communiste chinois et les élections de mi-mandat américaines, soit entre le 16 octobre et le 7 novembre.Youn, le député du Minjoo, la première force de l'opposition, s'est pourtant abstenu de révéler plus d'informations annoncées par le NIS, qu'il jugeait confidentielles.De son côté, Yoo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a confirmé avoir vérifié, à l'aide de plusieurs photos, le démantèlement des installations touristiques que Séoul avait construites aux monts Geumgang.Par ailleurs, l'audit parlementaire mené hier dans les locaux du NIS était également l'occasion de débattre sur l'affaire Lee Dae-jun, un fonctionnaire sud-coréen abattu par l’armée du Nord en mer Jaune en septembre 2020. Les services secrets y ont répondu que Park Jie-won, l'ancien directeur du NIS, aurait ordonné la destruction des rapports sur les renseignements liés aux circonstances de la mort du fonctionnaire.Justement, les deux ex patrons de cet organe, Park donc et Suh Hoon, déjà accusés pour cette allégation, seront présents à l'Hémicycle pour répondre à l'audit parlementaire sur les dossiers relatifs à Lee et à l'expulsion controversée vers leur pays de deux marins nord-coréens.