Le PIB en hausse de 0,3 % au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,3 % au troisième trimestre par rapport au précédent, selon les premières estimations de la Banque de Corée (BOK).Si ce chiffre est inférieur à ceux enregistrés au premier et au second trimestres, +0,6 et +0,7 % respectivement, il s’agit d’un niveau dépassant les prévisions des marchés. Cela s’explique par une reprise de la consommation des ménages, dopée par la levée des restrictions sanitaires liées au COVID-19, ainsi que par la hausse des investissements dans les biens d’équipement.La Corée du Sud n’a cependant pas profité de l’augmentation de ses exportations, les importations ayant connu une plus forte croissance que ces dernières. Le pays a cependant une croissance positive pour le neuvième trimestre consécutif.Dans le détail, entre juillet et septembre derniers, la consommation privée s’est accrue de 1,9 %, les investissements dans les biens d’équipement de 5 %, et ceux dans le BTP de 0,4 %. La consommation publique a elle aussi enregistré une hausse de 0,2 %.En ce qui concerne les exportations et les importations, elles ont grimpé respectivement de 1 et 5,8 %.Quant au revenu intérieur brut (RIB) réel, il a reculé de 1,3 % dans le sillage de la dégradation des termes de l’échange.Le mois dernier, la banque centrale avait estimé que la croissance pourra atteindre 2,6 %, son objectif pour l’ensemble de l’année, si l’économie nationale croît de 0,1 à 0,2 % entre juillet et décembre.