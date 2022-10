Xing Haiming : Pékin s’oppose à la possession de l’arme nucléaire de Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Chine à Séoul a été invité à un débat organisé hier par le Kwanhun Club, une association de journalistes chevronnés sud-coréens. L’occasion pour lui de s’exprimer sur de nombreux dossiers d’actualité.Xing Haiming a commencé par s’en prendre aux Etats-Unis, qui continuent à contrer son pays. Pour lui, Washington fait toujours preuve de méfiance et de mauvaise foi à l’égard de Pékin et une telle attitude tendancieuse est à l’origine de la dégradation de leurs relations. Dans la foulée, il a martelé que les USA étaient le plus grand défi extérieur des liens Séoul-Pékin. Autrement dit, les rapports sino-américains ont un impact important sur ceux entre le pays du Matin clair et l’empire du Milieu.Le diplomate est aussi revenu sur les restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs et de puces vers la Chine. Il a dénoncé alors une « action d’automutilation ».Le représentant chinois en a profité pour exprimer son mécontentement à l’égard des médias locaux, qui selon lui, ne publient que les informations négatives sur son pays.Concernant les provocations répétées de la Corée du Nord, Xing a affirmé que la Chine ne les approuvait pas tacitement et qu’elle ne souhaitait pas voir non plus son allié traditionnel posséder l’arme atomique, pour préconiser une solution pacifique de la question par le dialogue.