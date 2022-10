Différend entre les opérateurs nucléaires sud-coréen et américain : le vice-ministre des Sciences prône des négociations

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen s'est engagé à réagir sans plus tarder à résoudre le dossier lié à la plainte déposée contre la société d’électricité sud-coréenne Kepco et sa filiale Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) par l'entreprise américaine Westinghouse.Oh Tae-seok, le vice-ministre des Science et des TIC s'est ainsi exprimé hier, à Washington où se déroule la 5e Conférence ministérielle de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).Actuellement, la KHNP est en concurrence avec Westinghouse pour décrocher le contrat des nouvelles centrales nucléaires en Pologne. Or l'entreprise américaine a porté plainte la semaine dernière contre la société sud-coréenne, pour lui interdire d'exporter, sans autorisation de Washington, des centrales sud-coréennes qui seraient conçues, selon elle, avec ses technologies.Face à cette accusation, le haut fonctionnaire sud-coréen a souligné que la KHNP avait développé ses propres capacités technologiques. Et d'ajouter qu'il serait trop tôt de préciser comment ce procès pourrait impacter les projets d'exportation des centrales sud-coréennes en Pologne ou en République tchèque.Le vice-ministre a également annoncé préférer les négociations aux procès pour résoudre plus rapidement les différends.Enfin, toujours lors de la conférence ministérielle, Oh a déclaré que Séoul se proposait d'élargir l'expédition de ses centrales et d'en construire des nouvelles sur son territoire pour augmenter la part nucléaire jusqu'à 30 % dans sa production énergétique.