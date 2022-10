Les fleurons de l’industrie sud-coréenne mis à l’épreuve

Photo : KBS News

Semi-conducteur, panneau d’affichage ou même électroménager : les fleurons de l’industrie sud-coréenne sont rattrapés par la crise.SK hynix a fait état d'une baisse annuelle de 60 % de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre. Le président de sa division « business » Roh Jong-won a expliqué cette chute notamment par le ralentissement de la demande des produits comme les ordinateurs et les smartphones. A cela s’ajoute le recul du prix de plus de 10 % des puces mémoires.Même constat chez LG Display. Sa perte d’exploitation a dépassé le seuil des 700 milliards de wons, soit 490 millions d’euros, rien qu’entre juillet et septembre. Le groupe a ainsi accusé un déficit pour le deuxième trimestre de suite.Les magasins d’électroménager souffrent eux aussi de la baisse de fréquentation de la clientèle. Les consommateurs sont peu enclins à ouvrir leur porte-monnaie.Conséquence : le nombre de téléviseurs mis sur le marché au troisième trimestre a diminué de 2,1 % par rapport à la même période l’an dernier pour totaliser un peu plus de 51 millions d’unités. La décrue a été de 9 % pour les téléphones intelligents. Du jamais-vu depuis huit ans.Les professionnels de ces milieux s’attendent à une reprise au deuxième semestre 2023. Certains d’entre eux estiment cependant que l’actuelle situation pourra perdurer plus longtemps, si on tient compte des facteurs géopolitiques comme la guerre en Ukraine.SK hynix se penche sur les solutions pour s’en sortir. Il envisage de réduire de moitié ses investissements l’année prochaine et la fabrication des produits les moins rentables.Quant à LG Display, il a d’ores et déjà commencé à réajuster sa chaîne de production et a décidé aussi de réorganiser la structure de ses activités.