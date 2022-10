People's Choice Awards 2022 : BTS, Blackpink et Jungkook nommés

Photo : YONHAP News

Le groupe BTS, son membre Jung Kook et le girls band Blackpink sont nommés aux People's Choice Awards 2022. La liste des candidats de la 48e édition a été publiée hier sur le site internet officiel de l'organisateur de cette cérémonie de remise de prix américaine.Les Bangtan Boys figurent dans trois catégories : « The Group of 2022 », « The Music Video of 2022 » avec son clip « Yet To Come », et « The Concert Tour of 2022 » pour son show « Permission to Dance On Stage ».Blackpink a également été sélectionné dans les sections du meilleur groupe de et de la meilleure vidéo l’année, pour son clip « Black Venom ».Quant à Jung Kook, le cadet de BTS, a été nommé pour« The Music Video » et « The Collaboration Song » pour son single « Left And Right », produit en collaboration avec le chanteur américain Charlie Puth.Pour rappel, l'an dernier, le septuor le plus connu au monde a remporté trois prix, dont « The Group of 2021 », tandis que la série télévisée « Squid Game » a décroché le prix « The Bingeworthy Show of 2021 », distinction remise à l’œuvre la plus populaire de l’année.Créées en 1975, les People's Choice Awards récompensent les lauréats après un vote en ligne du public. Les talents du cinéma, de la télévision, de la musique, des jeux et des réseaux sociaux sont concernés par cette cérémonie de remise de prix. Elle se déroulera le 6 décembre prochain et sera diffusée en direct sur les chaînes de télévision américaines NBC et E.