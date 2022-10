Busan accueille la conférence ministérielle Corée du Sud-pays insulaires du Pacifique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et 12 petits pays insulaires du Pacifique ont organisé hier à Busan la cinquième conférence de leurs chefs de la diplomatie. Avec pour thème « La vision pour un Pacifique bleu résilient ». Parmi ces 12 nations figurent Nauru, Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Fidji. Le secrétaire général du PIF, le forum des îles du Pacifique, y était lui aussi présent.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, au cours de la réunion, les deux parties sont convenues de poursuivre, voire d’élargir leurs coopération substantielle notamment dans les domaines du développement, du changement climatique, des affaires maritimes et de la pêche. La montée du niveau de la mer, un des effets du réchauffement climatique, peut même menacer l’existence de ces Etats.Le ministre sud-coréen Park Jin en a profité pour présenter la volonté et les efforts du gouvernement de Séoul pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Ses homologues ont quant à eux exprimé leur souhait de renforcer la collaboration avec le pays du Matin clair pour améliorer l’accès aux sources de données climatiques.Les participants ont également échangé sur les menaces nucléaire et balistique de la Corée du Nord, qui selon eux, constituent un danger grave pour la paix et la stabilité dans la péninsule comme dans le monde entier. Ils ont alors appelé à une réponse ferme de la communauté internationale et au retour de Pyongyang à la table des négociations.L’année prochaine, le premier sommet de leurs chefs d’Etat ou de gouvernement se tiendra en Corée du Sud.