La Banque de Corée cherche à fluidifier le marché monétaire

La Banque de Corée (BOK) intervient d’urgence pour calmer les tensions sur le marché de capitaux. Réuni aujourd’hui, son comité de politique monétaire a dévoilé une série de mesures en ce sens. Il s’agit plus précisément de stabiliser le marché monétaire à court terme et celui des obligations.Selon l’une des mesures annoncées, l’institution accordera dorénavant des crédits aux banques commerciales en prenant l'hypothèque aussi des bons émis par celles-ci et les administrations publiques. Actuellement, elle leur prête de l’argent seulement sur gage des obligations publiques. Cette décision prendra effet dès le 1er novembre pour une durée de trois mois.La BOK estime que pendant cette période, les banques commerciales pourront s’assurer des fonds supplémentaires de 29 000 milliards de wons au maximum, l’équivalent de 20 milliards d’euros.Dans le même temps, la banque centrale fluidifiera le marché des pensions livrées, appelées également « repurchase agreement » ou « repo ». Effectivement, elle s’est engagée à racheter les obligations de ce type aux sociétés de bourse pour un montant de 6 000 milliards de wons, soit 4,2 millions d’euros, si nécessaire pendant les trois prochains mois.