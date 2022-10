Lee Jae-yong promu PDG de Samsung Electronics

Photo : KBS News

La nouvelle est tombée, Lee Jae-yong prend officiellement les rênes de Samsung Electronics, premier conglomérat de Corée du Sud.Le conseil d’administration du géant électronique a approuvé aujourd’hui sa promotion à la tête du groupe. Il a expliqué sa décision par la nécessité de prendre des décisions rapides et audacieuses dans différents projets de l’entreprise et de renforcer la responsabilité et la sécurité dans la gestion de la firme.Lee, l’héritier de la dynastie Samsung, a rejoint en 1991 la filiale électronique du mastodonte. Et en 2012, il a été promu PDG adjoint après avoir occupé des postes de poids.C’est deux ans après la mort de son père, Lee Kun-hee, qu’il lui succèdera officiellement. Lors d’une réunion de présidents de l’empire Samsung tenue mardi à l’occasion du deuxième anniversaire de la disparition du patriarche, le fils a fait état de la difficulté de la réalité. Et de souligner que son entreprise doit travailler désormais de manière plus hasardeuse et avec un esprit de challenge.Mais depuis le verdict du conseil d’administration, le nouveau « chairman » n’a pas prononcé de discours, ni organisé de cérémonie officielle.Sachez que Lee Jae-yong est actuellement jugé pour des accusations de fraude comptable concernant une fusion de deux filiales de Samsung en 2015, pour faciliter le processus de succession en sa faveur.