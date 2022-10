Photo : YONHAP News

Comme prévu, Yoon Suk-yeol a tenu aujourd’hui une nouvelle conférence au Bureau de Yongsan visant à plancher sur les mesures destinées à faire face à la situation économique d’urgence et à améliorer le quotidien des sud-Coréens.La présidence de la République a précisé que le chef de l’Etat et les ministres concernés échangeaient en ce moment même de façon approfondie sur les moyens de revigorer l’activité économique.Les discussions doivent durer environ 80 minutes et sont retransmises en direct.Une vingtaine de ministres, de patrons des institutions concernées et de conseillers présidentiels y sont présents.