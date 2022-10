Météo : grande amplitude thermique au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

L’automne bat son plein en Corée du Sud. Et les conditions météorologiques sont toujours au beau fixe. Ce matin, le ciel était légèrement couvert dans le quart nord-ouest, dont la région métropolitaine, et dans le sud-est. Le reste du territoire était déjà bien ensoleillé.Dans l’après-midi, les nuages se sont dissipés et ont permis aux habitants du pays du Matin clair de profiter pleinement de la journée. A noter que la ville de Gangneung, dans le nord-est, a observé quelques averses.Du côté du mercure, un important écart des températures a été enregistré. Plus de dix degrés entre ce matin et cet après-midi. Dans le détail, à Séoul, le thermomètre est passé de 8 à 19°C, à Daejeon, de 7 à 20°C et à Daegu, de 11 à 21°C. L’amplitude thermique la plus conséquente a été recensée à Andong, avec une différence de +14°C. Par ailleurs, la moyenne nationale était de 20°C. La maximale pour Busan avec 23°C.