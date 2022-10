Yoon Suk-yeol et son équipe se penchent sur les stratégies de relance économique

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol a accordé la priorité à la gestion des prix lors de la réunion d’urgence sur l’économie tenu cet après-midi. Cette politique consiste à empêcher une baisse des salaires réels et de stabiliser la vie des classes moyennes.Le chef de l’Etat a précisé qu’il fallait donner de l’élan au niveau gouvernemental face à cette situation critique bien que le rôle de l’exécutif soit de surveiller le fonctionnement de l’autonomie des marchés.Premièrement, le gouvernement a décidé de verser 1 000 milliards de wons, soit environ 700 millions d’euros, dans le domaine des semi-conducteurs. La stabilisation de la chaîne d'approvisionnement en minéraux clés et des initiatives actives pour la construction à l’étranger ont été également inclus dans le projet.L'énergie nucléaire et la défense ont été nommées comme principales industries d'exportation, et des stratégies minutieuses seront établies au niveau gouvernemental.Yoon a déclaré que tous les départements devraient s’harmoniser autour du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, et celui de la Défense afin que les centrales nucléaires et les équipements du secteur de la défense puissent être exportés vers le Moyen-Orient et l'Europe.