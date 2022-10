Poutine avertit Séoul contre l’éventuelle livraison d’armes à Kyiv

Photo : YONHAP News

Vladimir Poutine a mis en garde la Corée du Sud contre son éventuelle livraison d’armes à l’Ukraine.Le maître du Kremlin a lancé cet avertissement dans sa prise de parole hier devant le club de discussion de Valdaï, basé à Moscou. C’est un forum international qui réunit chaque année des experts pour débattre de la Russie et de son rôle dans les affaires du monde.D’après l’agence de presse Sputnik, Poutine a affirmé être bien au courant que le pays du Matin clair envisage de fournir à Kyiv des armes et des munitions, avant d’ajouter que si tel est le cas, les relations sud-coréano-russes seront rompues.Pourtant, jusqu’à présent, le gouvernement de Séoul a envoyé en Ukraine seulement des équipements militaire et médical comme des casques pare-balles ou des tentes, ainsi qu’une aide humanitaire. Il ne compte pas y livrer d’armes de destruction.Quoi qu’il en soit, il est exceptionnel que l’incontournable homme fort de la Russie avertisse en personne la Corée du Sud. Il a également mentionné celle-ci, après avoir montré du doigt les Etats-Unis au sujet du programme nucléaire nord-coréen. Selon Poutine, Pyongyang et Washington avaient été proches d’un accord sur ce dossier épineux, mais l’administration américaine y est revenue plus tard pour imposer des sanctions au régime communiste.Le président russe en a profité pour souligner aussi l’importance de la coopération avec notamment la Chine, l’Inde et la Corée du Nord, et pour évoquer des changements dans l'ordre mondial.Yoon Suk-yeol a démenti les propos tenus par Poutine. Lors d’un bref échange, ce matin, avec la presse, le président de la République a martelé que son pays n’avait jamais fourni d’armes de destruction aux Ukrainiens et que c’était une question de souveraineté nationale.Le numéro un sud-coréen a ensuite ajouté que Séoul se soudait avec la communauté internationale pour accorder à l’Etat envahi des assistances humanitaire et pacifique. Et qu’elle faisait des efforts pour maintenir de bonnes relations avec toutes les nations du monde entier, y compris la Russie.