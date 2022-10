Maison blanche : la communauté internationale réagira fermement à un nouvel essai nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche a précisé sa position concernant l’éventualité d’un 7ème essai nucléaire nord-coréen. Selon lui, si Pyongyang y procède, la communauté internationale y répondra par une mesure puissante sans précédent.Ce propos a été tenu jeudi par John Kirby, le coordinateur des communications stratégiques du NSC lors d’une conférence de presse destinée aux journalistes étrangers.Kirby a souligné que, dans le cadre de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, les Etats-Unis ont proposé au régime de Kim Jong-un de se parler face à face sans aucune condition préalable, mais la Corée du Nord n’y a toujours pas répondu.L’officiel du NSC a notifié que la Corée du Nord continue à dégrader l’environnement sécuritaire en renouvelant ses tirs d’essai de missiles. Selon lui, Washington estime toujours que le pays communiste est prêt à effectuer son nouvel essai atomique dans un avenir proche.Cependant, Kirby n’a pas voulu développer davantage ce que signifie une réponse puissante sans précédent que la Secrétaire d'État adjointe des États-Unis, Wendy Sherman, avait évoquée lors de la réunion trilatérale entre les vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen, américain et japonais tenu à Tokyo mercredi dernier.Le coordinateur du NSC a mis l’accent sur la volonté de Washington de défendre Séoul et Tokyo face à la menace de Pyongyang. Il a précisé que les Etats-Unis ont signé les sept traités d’alliance dont cinq impliquent la région du Pacifique, un traité étant établi avec la Corée du Sud et un autre avec le Japon.