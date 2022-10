COVID-19 : un rebond de la pandémie s’amorce

Photo : YONHAP News

La propagation du coronavirus semble repartir à la hausse en Corée du Sud. Plusieurs indicateurs montrent que son rebond est bien là.En l’espace de 24 heures, plus de 35 000 nouveaux cas positifs ont été confirmés et le taux de reproduction du virus restait supérieur à 1 pour la deuxième semaine d’affilée, avec 1,09. C’est une annonce faite ce matin par le ministre de la Santé lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise. Sachez que si ce chiffre dépasse 1, cela signifie que l’épidémie se propage.Selon Cho Kyu-hong, le taux de développement de la maladie en forme grave et celui de létalité continuent de progresser eux aussi : de 0,12 à 0,19 %, et de 0,06 à 0,09 % respectivement ces cinq dernières semaines.Face à cette situation, les autorités sanitaires redoublent de vigilance et de contrôle afin de minimiser la transmission en intérieur des maladies respiratoires infectieuses, plus particulièrement dans les Ephad. Elles ont déjà effectué du 29 septembre au 19 octobre des inspections dans quatre établissements de ce type, situés dans la province de Gyeongsang du Nord. Il s’agissait notamment de faire l’état des lieux de leurs systèmes d’aération pour les faire rénover, si nécessaire.