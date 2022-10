Le gouvernement présentera la « vision des finances 2050 » d’ici le prochain semestre

Photo : YONHAP News

Lors d’une réunion interministérielle de la cellule de crise économique, le ministre de l’Economie et des Finances a annoncé que l’administration de Yoon Suk-yeol prévoit d’élaborer la « vision des finances 2050 » jusqu’au premier semestre de l’an prochain.Selon Choo Kyung-ho, qui est aussi vice-Premier ministre à l'économie, la vision des finances est censée établir les stratégies financières permettant d’assurer une gestion durable du trésor public à moyen et long terme. Mais il est urgent de la proposer pour l’avenir des futures générations d’autant plus qu’elle fera son effet 20 voire 30 ans après sa mise en œuvre.Le vice-Premier ministre a affiché la volonté d’agir concernant les finances de la Sécurité sociale de sorte à anticiper les difficultés à venir. Il s’agira, entre autres, de mener la réforme des retraites et de renforcer l’efficacité des dépenses pour l’assurance maladie nationale.D’après Choo, le gouvernement prévoit d’instaurer un système de gestion des finances publiques qui soit en phase avec les normes internationales, ce dans le sens de plus de transparence et de responsabilisation, ainsi qu’une structure de soutien financier visant à faire face aux risques de l’avenir en termes de changement climatique et de sécurité économique.