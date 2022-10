Le patron de l’AIEA s’inquiète d’un éventuel nouveau test atomique de Pyongyang

Photo : KBS News

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a une fois de plus exprimé son inquiétude face à un nouvel essai nucléaire nord-coréen qui semble imminent.A en croire l’agence Reuters, Rafael Grossi en a fait part lors d’une rencontre avec des journalistes hier à New York. Pour le patron de l’agence de Vienne, un éventuel nouveau test confirmera que « le programme atomique avance à plein régime dans une direction incroyablement inquiétante ».Le numéro un du gendarme mondial du nucléaire a alors déclaré que « nous espérons que cela n’arrivera pas, mais malheureusement, les indications vont dans l’autre sens ». Et d’ajouter que son institution suit de très près l’évolution de la situation.Toujours selon Grossi, « tout le monde retient son souffle, et de nouveaux essais signifient que le régime de Kim Jong-un peaufine la préparation et la construction de son arsenal ».