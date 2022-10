La KAI mettra au point un hélicoptère d’attaque pour la Marine sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La Marine sud-coréenne devrait se doter d’un hélicoptère d’attaque développé par un constructeur local. C’est la Korea Aerospace Industries (KAI) qui a signé un contrat en la matière avec l’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA).Le montant du marché s’élève à 438,4 milliards de wons, soit 309,6 millions d’euros. Trois prototypes doivent être présentés dans 46 mois.Le constructeur sud-coréen a publié hier cette information. Selon lui, le projet consiste à développer un hélicoptère d’attaque chargé d’assurer l’opération amphibie, par exemple pour sécuriser le transport de troupes et de munitions lors d’un débarquement depuis la mer contre une côte hostile.En avril 2021, la DAPA a décidé de développer un hélicoptère d’attaque de manière à réaménager l’hélicoptère de manœuvre baptisée MUH-1 Marineon et à équiper celui-ci d’armes.Depuis, certains ont évoqué la possibilité de changer d’hélicoptère de base parce que la Marine nationale a souhaité officieusement opter pour l’hélicoptère d’attaque américain AH-1Z et que son constructeur Bell a fait parvenir son intention de s’engager dans cette aventure.Mais l’armée sud-coréenne a préféré finalement confier la mission à la KAI en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment tels que l’interopérabilité avec Marineon.