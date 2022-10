« Vigilant Storm » : 240 avions de combat sud-coréens et américains participent à l’exercice

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. L’armée de l’air sud-coréenne a annoncé aujourd’hui qu’elle effectuerait la semaine prochaine un exercice conjoint avec le commandement de la septième force aérienne des Etats-Unis.Cette manœuvre, baptisée « Vigilant Storm », se déroulera du 31 octobre au 4 novembre, et aura pour but de vérifier la posture commune des opérations dans le ciel en temps de guerre.Quelque 240 avions, dont 140 sud-coréens, y seront mobilisés : les chasseurs F-35A, F-15K, F-35B ou encore l’appareil de reconnaissance U-2. L’Australie y dépêchera son avion de ravitaillement en vol KC-30A.A noter que l’avion de combat F-35B de la force américaine sera déployé pour la première fois dans une base au sud du 38e parallèle.En 2015, les deux alliés avaient mené ensemble leur premier entraînement aérien sous le nom de « Vigilant Ace », rebaptisé « CFTE » en 2018. Cette année-là, seul le pays du Matin clair l’a effectué et la manœuvre commune a été organisée avec un format réduit. Et en 2019, elle n’a pas eu lieu.