Automobiles : la Corée du Sud compte plus de 340 000 véhicules électriques

Photo : YONHAP News

La crise énergétique inciterait davantage les sud-Coréens à conduire un véhicule écologique ou une voiture compacte. C’est ce que nous montre les dernières données publiées par le ministère du Transport et de l’Aménagement territoire.Selon les statistiques du troisième trimestre de cette année, le nombre cumulé de véhicules enregistrés en Corée du Sud a atteint 25 356 000, soit une hausse de 0,6 % par rapport aux trois mois précédents. Cela revient à une automobile par 2,3 habitants.Selon leurs pays d’origine, les véhicules « made in Korea » occupent 87,7 % du parc automobile sud-coréen, tandis que les 12,3 % restants sont importés depuis l’étranger. Les seconds ont connu une hausse de ses parts de 2,3 points au dernier trimestre contre 11 % en 2020.Un fait notable. Le nombre de nouvelles voitures de petite cylindrée enregistrées a atteint 101 130 unités pour enregistrer une hausse de 3,7 % en glissement annuel, alors qu’il continuait à dessiner une courbe descendante depuis 2014. D’après le ministère, ce revirement s’explique notamment par la flambée du prix du pétrole sur le marché international.Par ailleurs, les véhicules écologiques de tous types confondus ont enregistré un progrès de 8,3 % en un trimestre pour occuper 5,8 % du parc automobile national. Plus précisément, le nombre cumulé des voitures fonctionnant à l’électricité a atteint 347 000 unités, soit une hausse de 16,3 % en trois mois. Ce chiffre s’élève à 27 000 pour les véhicules à hydrogène et à plus de 1,1 million pour ceux en mode hybride, respectivement en progrès de 10,8 % et de 5,9 %.