La Corée du Nord lance deux nouveaux missiles balistiques vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé, aujourd’hui, à un nouveau tir de missiles balistiques de courte portée.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ces projectiles auraient été lancés en direction de la mer de l’Est entre 11h 59 et 12h 18, depuis Tongchon dans la province de Gangwon. Ils ont parcouru une distance de 230 km, avec une altitude de 24 km et une vitesse de Mach 5. Les services de renseignement sud-coréens et américains continuent d’analyser leur nature.Notons que le régime de Kim Jong-un a effectué 25 essais de missiles balistiques depuis le début de l’année.Pour le JCS, cet acte nuit non seulement à la paix et la stabilité de la péninsule coréenne mais aussi de la communauté internationale. Il s’agit également d’une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Tout en restant sur le qui-vive, afin de faire face aux éventuelles provocations en provenance du Nord, il a alors appelé Pyongyang à s’abstenir.