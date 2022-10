Météo : de grands écarts de températures se font encore ressentir

Photo : YONHAP News

Au pays du Matin clair, le temps doux de l’automne s’est poursuivi aujourd’hui. Contrairement à l’intérieur des terres où la sensation de chaleur est toujours présente, avec quelques nuages passagers, des averses ont eu lieu sur la côte est du pays dès la matinée, et continueront jusqu’à demain matin.Du côté des températures, elles ont augmenté considérablement en milieu de journée sous le soleil d’automne, et la plupart sauteront aux alentours de 20°C. Créant ainsi un écart d’au moins 13 degrés dans la majeure partie de la péninsule coréenne entre le matin et le début de l’après-midi. La température maximale diurne à Séoul s’est élevée à 20°C, alors que dans la matinée il faisait aux alentours de 7°C. Pour Daejeon au centre du pays, nous sommes passé de 7°C à 21°C.Demain, le dernier week-end d’octobre, le ciel sera un peu couvert sur une partie du pays, aucune pluie annoncée, sauf pour la côte est où il faut être vigilant. Et le temps continuera avec une grande différence de température entre le matin et l’après-midi.