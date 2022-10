Drame d'Halloween à Itaewon : 149 morts et 76 blessés

Photo : YONHAP News

A l’approche d'Halloween, des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir pour faire la fête à Itaewon à Séoul. Vers 22h22, de nombreux jeunes hommes et femmes se sont bousculés et effondrés les uns sur les autres dans une ruelle près de l’hôtel Hamilton. 142 ambulances ont été déployées sur place afin de prendre en charge les victimes.Le dernier bilan, revu à 6h du matin, fait état de 149 morts et 76 blessés. Comme la plupart des individus transportés aux urgences étaient déjà en état d’arrêt cardiaque, le nombre de décès risque d’augmenter dans les heures à venir.Les autorités sont en train d'enquêter sur l’origine de ce mouvement de foule. Depuis le naufrage du ferry Sewol en 2014, qui avait coûté la vie à près de 300 passagers, le pays n’avait pas connu un tel accident meurtrier.Le président de la République Yoon Seok-yeol, qui dirige une cellule de crise, a demandé de faire tous les efforts possibles afin de soigner les survivants et d’identifier les victimes. Le maire de Séoul Oh Se-hoon, en déplacement aux Pays-Bas, doit arriver en fin d’après-midi en Corée du Sud.