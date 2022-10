Les dirigeants étrangers présentent leurs condoléances aux victimes d'Itaewon

Photo : YONHAP News

Les dirigeants étrangers réagissent au lendemain du drame survenu à Itaewon, quartier populaire de Séoul, qui a causé ce week-end la mort de près de 150 personnes.Aux Etats-Unis, le président Joe Biden a tout d’abord présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité aux blessés un prompt rétablissement. Tout en rappelant aussi que l’alliance Séoul-Washigton, tout comme celle entre les deux peuples, n’ont jamais été aussi solides, le locataire de la Maison blanche a ajouté que les Etats-Unis seront avec la Corée du Sud dans ce moment tragique. Les USA ont également promis de fournir toutes les assistances que le pays du Matin clair nécessite.Le président français Emmanuel Macron a pour sa part publié sur son compte Twitter un message à la fois en coréen et en français : une pensée émue ce soir pour les habitants de Séoul et pour l'ensemble du peuple coréen après le drame d'Itaewon. La France est à vos côtés.Quant au nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, il a déclaré que toutes les pensées des Britanniques vont à tous les sud-Coréens qui ont dû faire face à cette période pénible et à ceux qui ont lutté contre ce désastre.