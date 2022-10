Yoon Suk-yeol ordonne de concentrer tous les efforts pour les victimes d'Itaewon

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a présidé, vers 2h30 du matin, une cellule d’urgence tenue suite à l’accident meurtrier à Itaewon. Y étaient présents le Premier ministre Han Duck-soo ainsi que les ministres concernés.D’après le Bureau présidentiel de Yongsan, à cette occasion, Yoon Suk-yeol leurs a demandé de faire tout leur possible afin de soigner les blessés, d’identifier les victimes, tout en menant des investigations afin de faire la lumière sur ce drame meurtrier survenu lors des fêtes d’Halloween.Plus tôt dans la soirée, en apprenant qu’un tel incident s’était produit, Yoon avait déjà ordonné de faire le nécessaire pour contrôler le trafic, transporter rapidement les victimes dans les hôpitaux avoisinants et lancer le système médical d’urgence.La plupart des individus arrivés aux urgences n'avait pas de pièce d'identité sur eux. Leurs familles et proches ne peuvent qu'être boulversés. Un numéro d'appel (02-2199-8660) a été désigné pour déclarer et retrouver les disparus.