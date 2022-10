Le président Yoon décrète une période de deuil national

Photo : KBS News

Le président de la République a prononcé, ce matin, une allocution d’urgence à la nation. Apparu vers 9h50, à la salle de briefing du Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol a déclaré qu’une tragédie, qui n’aurait dû pas se produire, a eu lieu samedi soir en plein cœur de Séoul à l’occasion d'Halloween.Le chef de l’Etat a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Tout en déclarant une période de deuil national, il a promis de mener des investigations pour qu’un tel accident meurtrier ne se répète pas. Par ailleurs, des contrôles seront menés dans les festivals organisés par les collectivités locales.A propos de la période de deuil national, le Premier ministre Han Duck-soo a fait savoir un peu plus tard qu'elle durera jusqu'au 5 novembre.Au ministère des Affaires étrangères, une réunion d’urgence a eu lieu à 7h du matin. En apprenant que des étrangers figuraient parmi les morts et blessés, son ministre Park Jin a demandé à ses collègues d’informer les ambassades à Séoul et de prendre des mesures nécessaires.Plusieurs numéros d'appel, dont le 02-2199-8660, ont été désignés pour déclarer et retrouver les disparus. Le Dasan Call Center (02-120) est également au service des habitants.