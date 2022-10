Halloween à Itaewon : 151 morts et 82 blessés

Photo : YONHAP News

151 morts et 82 blessés, c’est le dernier bilan du drame à Itaewon, revu à 10h du matin. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir dans ce quartier séoulien connu pour sa vie nocture afin de fêter Halloween. Une première depuis la fin des restrictions sanitaires liées au COVID-19. Vers 22h22, de nombreux jeunes hommes et femmes se sont bousculés et effondrés les uns sur les autres dans une ruelle près de l’hôtel Hamilton. 142 ambulances ont été déployées sur place afin de prendre en charge les victimes.Comme la plupart des individus transportés aux urgences étaient déjà en état d’arrêt cardiaque, le nombre de décès risque d’augmenter dans les heures à venir. Parmi les victimes, 97 sont des femmes et 54 des hommes. Et on compte 19 étrangers. Leur nationalité n’a pas encore été clairement révélée, mais parmi eux il y aurait des personnes d’origine chinoise, iranienne, norvégienne ou encore ouzbèque. Et, on ne sait toujours pas si des soldats américains stationnés en Corée du Sud en font partie.Les autorités sont en train d'enquêter sur les raisons de ce mouvement de foule. Les pompiers ont vérifié la petite rue et les environs pour voir s’il n’y avait pas de rescapés. Près de 100 enquêteurs et agents de police de Yongsan, qui abrite le quartier d'Itaewon, sont mobilisés pour vérifier si les restaurants et bars ont respectés les mesures de sécurité.Depuis le naufrage du ferry Sewol en 2014, qui avait coûté la vie à près de 300 passagers, le pays n’avait pas connu un tel accident meurtrier.