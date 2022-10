Drame d'Halloween : 153 morts dont 20 étrangers, le bilan risque de s’alourdir

Photo : YONHAP News

153 morts et 103 blessés dont 24 gravement, c’est le dernier bilan du drame à Itaewon, revu à 16h. Dans la nuit de samedi à dimanche, des milliers de jeunes sud-coréens et étrangers se sont rassemblés dans ce quartier séoulien, connu pour sa vie nocturne, afin de fêter Halloween. Une première depuis la fin des restrictions sanitaires liées au COVID-19.Vers 22h22, de nombreuses personnes se sont bousculées et effondrées les unes sur les autres dans une ruelle, en pente, près de l’hôtel Hamilton. 142 ambulances ont été déployées sur place afin de prendre en charge les victimes.Le nombre de décès risque d’augmenter encore, car la plupart des individus transportés aux urgences étaient déjà en état d’arrêt cardiaque. Parmi les victimes, deux tiers sont des femmes. Et on compte 20 étrangers. Leur nationalité n’a pas encore été entièrement révélée, mais parmi eux il y aurait des personnes d’origine chinoise, iranienne, norvégienne ou encore ouzbèque.Depuis le naufrage du ferry Sewol en 2014, qui avait coûté la vie à près de 300 passagers, le pays n’avait pas connu un tel accident meurtrier.Les autorités sont en train d'enquêter sur les raisons de ce mouvement de foule. Les enquêteurs et agents de police sont mobilisés afin d’identifier d’une part les victimes et d’autre part vérifier si les restaurants et bars aux environs ont respecté les mesures de sécurité. L’identification de 90 % des personnes décédées a alors été faite.Une période de deuil national a été décrétée, ce matin, par le président de la République à travers une allocution d’urgence prononcée à la nation. Elle commence dès aujourd’hui pour durer jusqu’au 5 novembre. Durant cette semaine, tous les ministères et institutions publiques mettront le drapeau national, en berne. Tout comme les missions diplomatiques à l’étranger. Les fonctionnaires porteront également un ruban noir.Quant à l'arrondissement de Yongsan, qui abrite le quartier endeuillé d’Itaewon, il a été désigné comme zone sinistrée spéciale par le gouvernement.