Drame d'Halloween : 154 morts dont 26 étrangers, une chapelle ardente sera installée sur la place de Séoul

Samedi soir, des milliers de jeunes hommes et femmes se sont rassemblés à Itaewon, quartier connu pour sa vie nocturne, afin de fêter Halloween. Une première depuis la fin des restrictions sanitaires liées au COVID-19. Vers 22h22, de nombreuses personnes se sont bousculées et effondrées les unes sur les autres dans une ruelle, en pente, près de l’hôtel Hamilton.Selon le dernier bilan revu à 18h : 154 morts et 133 blessés, dont 37 gravement. Le nombre de décès risque d’augmenter encore, car la plupart des individus transportés aux urgences étaient déjà en état d’arrêt cardiaque. Parmi les victimes, deux tiers sont des femmes. Et on compte 26 étrangers de 14 nationalités différentes : chinoise, iranienne, russe, norvégienne ou encore française.Les autorités continuent d'enquêter sur les raisons de ce mouvement de foule. Une période de deuil national, d’une semaine, a été décrétée, ce matin, par le président de la République à travers une allocution d’urgence prononcée à la nation.Une chappelle ardente sera installée, demain, sur la place de Séoul.