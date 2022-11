Drame d'Halloween à Itaewon : 154 morts et 149 blessés

Photo : YONHAP News

154 morts et 149 blessés dont 33 grièvement, c’est le dernier bilan du drame à Itaewon, revu à 6h du matin.A l’approche d'Halloween, des milliers de jeunes hommes et femmes se sont rassemblés dans ce quartier séoulien connu pour sa vie nocturne. Vers 22h15, de nombreuses personnes ont commencé à s’effondrer les unes sur les autres après s’être bousculés et ce dans une petite rue, en pente, près de l’hôtel Hamilton.Les secouristes sont aussitôt arrivés sur les lieux, mais face à l’immense foule, cela n’a pa été évident de s’approcher auprès de ceux tombées par terre, et dans la plupart des cas déjà en état de crise cardiaque. Transportés aux urgences, nombreux ont succombés et le bilan risque de s’alourdir encore.Tout au long du weekend, les appels des habitants, sans nouvelle de leur membre de famille ou proche, ont afflué aux numéros désignés pour savoir si le disparu figure parmi les victimes.Parmi les personnes décédées, deux tiers sont des femmes. Et selon les tranches d’âge, les vingtenaires sont les plus nombreux avec 103 individus. Ils sont suivis des 30 à 40 ans et des adolescents, respectivement de 30 et 11 personnes.Par ailleurs, on compte 26 étrangers de 14 nationalités différentes : américaine, chinoise, française, japonaise ou encore russe. Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a confirmé dimanche qu’un de leur ressortissant est mort et que deux autres ont été blessés dans cette tragédie. L’ambassade de France en Corée du Sud a, pour sa part, recommandé aux expatriés de prendre contact au plus vite avec leurs proches afin de les rassurer.