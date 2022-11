La place de Séoul accueille une chapelle ardente pour les victimes d’Itaewon

Photo : YONHAP News

Pour commémorer les victimes de la bousculade mortelle survenue samedi soir dans le quartier d’Itaewon pendant la fête d’Halloween, une chapelle ardente sera aménagée ce matin sur la place de Séoul. L’arrondissement de Yongsan, où s’est produit le drame, mettra en place également un espace de recueillement sur la place de Noksapyeong.La municipalité de Séoul mettra les drapeaux nationaux en berne à son siège et aux établissements sous sa tutelle jusqu’au 5 novembre, le dernier jour de la période de deuil national décrétée dimanche.Par ailleurs, le gouvernement organisera une réunion aujourd’hui pour discuter des mesures de soutien aux personnes blessées et aux familles des défunts. Etant donné que Yongsan a été déclaré hier comme une « zone sinistrée spéciale », la procédure d’indemnisation débutera aujourd’hui.Le ministère de l’Education, de son côté, fera le bilan des élèves et des étudiants qui ont subi des préjudices et se concertera sur les moyens de leur venir en aide.Les commerces situés à proximité du lieu de la tragédie fermeront leur porte jusqu’à aujourd’hui, le jour d’Halloween. Les festivals locaux qui étaient prévus dans la capitale s’annulent tour à tour. L’arrondissement de Mapo, lui aussi, a préconisé aux enseignes du quartier animé de Hongdae de baisser le rideau.