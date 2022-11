« Vigilant Storm » : Séoul et Washington souhaite envoyer un message ferme à Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’armée de l’air sud-coréenne et le commandement de la septième force aérienne des Etats-Unis ont lancé aujourd’hui un exercice conjoint de grande ampleur, baptisé « Vigilant Storm ». L’objectif : envoyer un message ferme à la Corée du Nord alors que cette dernière semble prête à effectuer son 7e essai nucléaire.D’ici le 4 novembre, environ 240 avions y seront dépêchés. L’armée sud-coréenne y déploie 140 aéronefs, dont les chasseurs F-35A, F-15K, KF-16 et l’avion de ravitaillement en vol KC-330. Du côté américain, le chasseur F-35B, l’avion de guerre électronique EA-18, l’avion de reconnaissance U-2 et l’avion de ravitaillement en vol KC-135.L’Australie y a également envoyé son avion de ravitaillement en vol KC-30A.D’après les forces armées américaines, il s’agit d’une manœuvre de la plus grande ampleur qui n’a été jamais organisée dans la région. C’est la première fois depuis décembre 2017 que Séoul et Washington procèdent à un exercice aérien conjoint de cette taille.De son côté, les médias de propagande nord-coréens ont fustigé les deux nations d’envenimer les tensions dans la péninsule.