Les partis politiques endeuillés après le drame d’Itaewon

Photo : YONHAP News

Le milieu politique est en deuil suite à la tragédie survenue samedi soir à Itaewon. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a convoqué une réunion d’urgence hier matin. Son patron par intérim Chung Jin-suk a regretté profondément l’accident malheureux en tant que dirigeant du parti au pouvoir, responsable de la sécurité de la population. Il a exhorté à mobiliser toutes les forces pour le rétablissement de la situation.Le PPP a ainsi annulé une discussion prévue avec le gouvernement sur la crise de Legoland qui a bouleversé le marché obligataire, et a reporté jusqu’à nouvel ordre la désignation des chefs de ses comités locaux.Le Minjoo, la première force de l’opposition, a également rassemblé les membres de sa direction. Son président Lee Jae-myung a promis une coopération étroite à la réparation des préjudices. Il a déclaré qu’il était important d’identifier la cause de l’accident, mais qu’il était surtout le moment de se concentrer sur les victimes et leurs familles.Le Parti de la Justice, progressiste, quant à lui, a proposé une réunion des chefs du groupe parlementaire pour s’entretenir sur la sécurité des citoyens. Il a d’ailleurs annulé la cérémonie d’investiture de sa nouvelle direction.Tous les partis ont ordonné d’éviter de mener des événements et des activités politiques, et à retirer les banderoles de propagande accrochées dans les rues.