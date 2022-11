Pourquoi la bousculade à Itaewon a-t-elle fait autant de victimes ?

Photo : YONHAP News

La bousculade qui s’est produite samedi soir pendant la fête d’Halloween dans le quartier d’Itaewon à Séoul a fait plus de 150 morts pour autant de blessés. Comment cet accident a-t-il pu provoquer un bilan humain si lourd ?De l’avis des experts, une des principales raisons est liée à la ruelle étroite et en pente, le lieu du drame. Située à côté de l’hôtel Hamilton, elle relie la rue de la cuisine internationale à l’avenue principale où se trouve une des sorties de la station de métro Itaewon.Bon nombreux de fêtards se bousculaient dans cette venelle dont la largeur n’atteint que de 3,2 m. Sur les 40 mètres de longueur de la petite rue, les personnes décédées se concentraient sur une zone de seulement 5,7 m. C’est-à-dire qu’environ 150 individus ont perdu la vie dans une surface de moins de 19 m².La pente, assez raide, est aussi accusée d’avoir contribué à la tragédie. Le haut et le bas de la ruelle ont une différence de cinq mètres d’altitude avec un angle de 6°. Une inclinaison importante pour une ville urbaine. De plus, comme une partie de cette allée est bloquée par le mur de l’immeuble de l’hôtel, lorsque les gens à l’avant de la foule sont tombés, les autres ont fini par s’entasser l’un sur l’autre.Par ailleurs, du fait du très grand nombre de personnes, l’opération de sauvetage n’a pas été aisée et les secouristes n’étaient pas assez pour pratiquer la réanimation cardiopulmonaire aux quelques 300 individus qui étaient en arrêt cardiaque ou victimes de troubles respiratoires. Les policiers et même les passants ont donc dû effectuer des massages cardiaques.