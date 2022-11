Construction de site nucléaire en Pologne : Westinghouse remporte la commande pour la première étape du projet

Photo : YONHAP News

La société américaine Westinghouse a remporté la commande pour la première étape du projet de construction de centrale nucléaire en Pologne, alors que la l’entreprise sud-coréenne Korea Hydro Nuclear Power (KHNP) et la compagnie française EDF étaient également en lice. C’est ce qu’a annoncé, vendredi, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki sur son compte Twitter.Il s’agit d’un projet visant à construire un total de six réacteurs dont la capacité s’élève de 6 à 9 GW. Son coût est estimé à environ 40 milliards de dollars. Cette décision est survenue alors que les tensions sécuritaires augmentent dans l’Europe de l’Est depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.Cependant, le milieu nucléaire sud-coréen estime que d’après l’accord de coopération en matière d’énergie atomique signé entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, il est hautement possible que Westinghouse et la KHNP collaborent pour la première étape des travaux en raison de la compétitivité, du prix et de la riche expérience dans la construction des centrales nucléaires dont dispose la firme sud-coréenne.Parallèlement à cela, la KHNP ambitionne de signer, ce lundi, une lettre d’intention (LOI) avec le Groupe polonais de l’électricité (PGE) et la compagnie d’énergie privée polonaise ZE PAK pour la deuxième étape du projet.