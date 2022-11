La police entame les investigations sur le bousculade meurtrier à Itaewon

Photo : YONHAP News

Les investigations sur le drame d’Itaewon ont été lancées par la police. Cependant, l’enquête devrait être longue d’autant qu’il n’est pas simple de clarifier la causalité de la bousculade dans la ruelle. Il s’annonce également subtil de déterminer à qui la responsabilité sera attribuée car les victimes sont sorties dans un cadre privé et la catastrophe a eu lieu dans un lieu public.La police a ainsi mis en place une équipe d’enquête au commissariat de Yongsan avec 105 agents. Elle prévoit de faire surtout la lumière sur l’origine de cette catastrophe. Un autre enjeu essentiel est de savoir si les mesures de sécurité avaient été prises correctement en amont.En dehors des visiteurs et des patrons des bars à proximité du lieu du drame, la municipalité de Séoul et l’arrondissement de Yongsan peuvent faire l’objet d’une investigation.Les autorités policières ont également déclaré réagir fermement à la diffusion de « fake news » sur Internet et à la diffamation des victimes par divulgation de leurs données personnelles. Et, le Premier ministre Han Duck-soo a exhorté ce matin ses concitoyens à éviter de partager sur les réseaux sociaux des informations falsifiées et les scènes choquantes de la tragédie.En effet, certains internautes prétendent que quelques fêtards avaient consommé des stupéfiants, mais selon les forces de l’ordre, aucun fait ne s’est avéré pour le moment.