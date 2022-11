Drame d'Itaewon : les festivals annulés et le milieu sportif bouleversé

Photo : YONHAP News

Au lendemain de l’accident tragique d’Itaewon, plusieurs événements ont été annulés en série sur tout le territoire.La 6e édition du Busan One Asia Festival (BOF) censée mobiliser plus de 40 000 personnes pour des prestations de groupes d’idoles, n’a finalement pas eu lieu. L’organisateur a pris cette décision afin de participer au deuil national.La plupart des manifestations liées à Halloween ne se sont également pas déroulées dimanche. Le Festival de Guponaru à Busan a annulé ses spectacles, tandis que Daegu a suspendu sa fête locale au deuxième jour. Les parcs d’attraction Everland et Lotte World ont arrêté aussi les parades de cette fête païenne.Dans le monde de la musique populaire, la chanteuse Jang Yoon-jeong et le chateur Young Tak ont décidé de ne pas donner leur concert prévu hier.Le milieu du sport est aussi ému par ce terrible drame meurtrier. Le footballeur Son Heung-min a présenté ses condoléances sur ses réseaux sociaux en souhaitant qu’il n’y ait pas plus de victimes.Dans le stade de la Coupe du monde de Jeonju qui a organisé la finale de la Coupe de Corée du Sud de football, une banderole de commémoration aux victimes d’Itaewon a été accrochée. Les joueurs de Jeonbuk Hyundai Motors et du FC Séoul se sont recueillis avant le début de la rencontre.En ce qui concerne le basketball féminin, la cérémonie d’inauguration de la saison a été annulée et les joueuses ont porté un ruban noir pendant le match. De son côté, la Fédération coréenne de volleyball a ordonné d’éviter les encouragements collectifs jusqu’au 5 novembre, la période du deuil national.