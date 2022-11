2022 ISU Coupe du monde courte piste : l’équipe de relais masculin remporte la médaille d’or

Photo : YONHAP News

L’équipe de relais masculin de la Corée du Sud a remporté, hier, la médaille d’or sur 5 000 m lors de la 2022 ISU Coupe du monde courte piste à Montréal. L'événement s'est déroulé sur trois jours, de vendredi à dimanche.Composée de Hong Kyung-hwan, Lee June-seo, Lim Yong-jin et Park Ji-won, le pays du Matin clair a terminé à la première place avec un record de 7’01’’850, suivi par les patineurs du Kazakhstan et du Canada.Dans le même temps, les sud-Coréennes Choi Min-jeong et Kim Gil-li ont respectivement décroché l’argent et le bronze sur 1 000 m. Shim Suk-hee, quant à elle, est montée sur la troisième marche du podium dans l’épreuve du 500 m.En individuel chez les messieurs, Lee June-seo a obtenu l’argent sur 500 m, tandis que Hong Kyung-hwan et Kim Tae-sung sont arrivés respectivement deuxième et troisième du 1 000 m.Au Canada, les guerriers de Taegeuk ont remporté, au total, trois médailles d’or, six d’argent et cinq de bronze.