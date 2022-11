COVID-19 : une nouvelle vague semble inévitable après mi-novembre

Photo : YONHAP News

Après mi-novembre où l’immunité collective sera affaiblie, la recrudescence du COVID-19 semble inévitable. C’est ce qu’a déclaré ce matin l’équipe spéciale de lutte contre le coronavirus du gouvernement.Selon son chef Jeong Ki-seok, ces cinq dernières semaines, la proportion des patients en état critique a augmenté de 0,12 à 0,19 %, tandis que le taux de létalité est passé de 0,06 à 0,09 %. Cette hausse est due à la multiplication de l’infection des personnes à haut risque et au recul du nombre total de personnes contaminées à cause du taux de non-déclaration accru.L’officiel a indiqué que les nouveaux variants qui se propageaient à l’étranger comme le BQ.1 ou le XBB représentaient une nouvelle menace, mais les vaccins et les traitements actuels seraient toujours efficace peu importe le variant qui deviendra dominant. Avant d’ajouter qu’il n’y a pas de changement dans le plan de lever l’obligation du port de masque en intérieur au printemps prochain.Côté bilan, la Corée du Sud a recensé ces dernières 24 heures 18 510 nouvelles contaminations. Le chiffre a augmenté de quelque 4 000 en une semaine. Le nombre de patients en réanimation s’est établi à 288, et celui de décès s’est élevé de 18.