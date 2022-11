L’exécutif fournit une aide financière pour les obsèques et les soins des victimes d'Itaewon

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé, ce matin, de verser jusqu’à 15 millions de wons, soit 10 500 euros, pour les obsèques, en plus du coût du transport des défunts de la tragédie d’Itaewon. Plus tôt, les familles des personnes décédées se sont vu chacune attribuer un fonctionnaire qui prendra en charge les services funéraires. De plus, les agents publics seront déployés dans les 31 pompes funèbres pour soutenir le bon déroulement des cérémonies.En ce qui concerne les blessés, leurs frais médicaux seront payés d’abord par le gouvernement avec le budget de l’assurance maladie. Ils bénéficieront également d’une aide financière et de la réduction ou l’exemption des tarifs publics.Alors que le nombre de victimes étrangères s'élève à plus de 20, l’exécutif compte transmettre rapidement leurs données personnelles aux missions diplomatiques de leur pays d’origine, et fournir des mesures de soutien.Par ailleurs, le président Yoon Suk-yeol a demandé aux fonctionnaires d’éviter d’organiser des événements publics comme privés pendant la période de deuil national qui dure jusqu’au 5 novembre.Enfin, rappelons que l’exécutif a désigné l’arrondissement de Yongsan, qui abrite le quartier d’Itaewon où s’est produit la tragédie, comme « zone sinistrée spéciale ». De ce fait, les familles des victimes et les blessés peuvent recevoir un soutien financier pour les funérailles ou les soins hospitaliers. Et ce même s’ils n’habitent pas dans ce district.