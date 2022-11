Drame d'Halloween à Itaewon : les leaders mondiaux envoient des messages de soutien aux sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Au lendemain du drame d’Halloween à Itaewon, les messages de condoléances et de soutiens des leaders mondiaux affluent.Depuis le Vatican, d’abord. « Que Dieu convertisse le cœur des violents », a lancé dimanche le pape François après la prière de l’Angélus. Les victimes de la guerre en Ukraine, de l’attentat survenu en Somalie et de la bousculade en Corée du Sud étaient au cœur des paroles du souverain pontife lors de ses appels. Ce dernier a demandé de prier pour ceux, surtout les jeunes, qui sont morts la veille à Séoul, dans de tragiques circonstances.Aux Etats-Unis, le président Joe Biden a, pour sa part, présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité aux blessés un prompt rétablissement. Tout en rappelant aussi que l’alliance Séoul-Washington, tout comme celle entre les deux peuples, n’ont jamais été aussi solides, le locataire de la Maison blanche a ajouté que les USA seront avec la Corée du Sud dans ce moment dramatique.Quant au numéro un chinois Xi Jinping, il a envoyé un message à son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol afin d’adresser ses profondes condoléances aux victimes au nom du gouvernement et du peuple chinois et sa sympathie sincère aux familles des victimes. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a, pour sa part, déclaré dans un communiqué être « très choqué et attristé » par l'effroyable accident.Depuis Londres, le nouveau Premier ministre, Rishi Sunak, a déclaré que toutes les pensées des Britanniques vont à tous les sud-Coréens qui doivent faire face à cette période pénible.Le président français Emmanuel Macron a, quant à lui, publié sur son compte Twitter un message à la fois en coréen et en français : « une pensée émue ce soir pour les habitants de Séoul et pour l'ensemble du peuple coréen après le drame d'Itaewon. La France est à vos côtés ».Et enfin, le dirigeant russe Vladimir Poutine a adressé, lui aussi, un message à Yoon, témoignant de ses condoléances sincères et de son soutien aux familles des victimes, et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.