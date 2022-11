Les propos du ministre de l’Intérieur sur le drame à Itaewon font polémique

Photo : YONHAP News

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a déclaré que le drame d’Itaewon n’aurait pas pu être évité même avec un déploiement massif de policiers ou de pompiers. Lee Sang-min a tenu ces propos controversé hier, après avoir assisté à une réunion d’urgence, à la question d’un journaliste qui a demandé si les effectifs des forces de l’ordre avaient été suffisants. Il a affirmé que le nombre de personnes qui se sont rassemblées dans ce quartier nocturne et populaire de Séoul n’était pas d’un niveau préoccupant par rapport aux années précédentes.Selon le haut fonctionnaire, la police est principalement mobilisée pour des manifestations massives organisées dans la capitale. Et en cas d’urgence, un plan de réquisition des agents des autres régions est établi.En effet, ce jour-là, des militants conservateurs et progressistes se sont rassemblés notamment sur la place de Gwangwhamun, et quelque 6 000 policiers y ont été affectés. En revanche, à Itaewon, un nombre habituel d’agents a été envoyé.Pourtant, l’affirmation de Lee est grandement critiquée et jugée inappropriée, car la police avait elle même prévu une foule de 100 000 personnes. Au final, 130 000 individus étaient présents dans ce quartier cosmopolite pour profiter de la fête d’Halloween.