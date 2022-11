Drame d’Itaewon : le président Yoon se recueille à la chapelle ardente et les enquêtes continuent

Photo : YONHAP News

A l’approche d’Halloween, des milliers de jeunes hommes et femmes ont fait la fête, samedi soir, dans le quartier d’Itaewon à Séoul. Vers 22h15, de nombreuses personnes ont commencé à s’effondrer les unes sur les autres après s’être bousculées et ce dans une ruelle près de l’hôtel Hamilton.Bilan provisoire : 154 morts et 149 blessés dont 33 grièvement. Parmi les personnes décédées, deux tiers sont des femmes. Et selon les tranches d’âge, les vingtenaires sont les plus nombreux avec 103 individus. Par ailleurs, on compte 26 étrangers de 14 nationalités différentes.Le président de la République s’est recueilli, ce matin, à la chapelle ardente installée à la place de Séoul. Il était accompagné de son épouse et de ses principaux conseillers. Sur place, à part déposer une fleur de chrysanthème blanche et observer une minute de silence, Yoon Suk-yeol n’a prononcé aucun mot. Et de retour à Yongsan, il a tenu plusieurs réunions afin de prendre des mesures suite à la tragédie.Le Premier ministre Han Duck-soo, qui lui aussi enchaîne les réunions depuis l’accident meurtrier, a fait savoir que l’identité de 153 des 154 personnes décédées a été vérifiée et qu’il est désormais temps de préparer les obsèques. A propos des cérémonies d’adieu, le chef du gouvernement a promis de faire tout son possible pour que les avis des familles des victimes y soient reflétés et que des soutiens seront donnés à ceux qui viennent de province ou de l’étranger.Cet après-midi, à Itaewon, la police a continué les enquêtes en bloquant certaines rues. Une quarantaine d’enquêteurs y ont été dépêchés pour savoir pourquoi les gens ont été coincés dans cette ruelle en pente. Alors que des rumeurs ne cessent de circuler sur les réseaux sociaux, les images des caméras de surveillance installées dans une quarantaine de sites différents ont commencé à être examinées afin de découvrir ce qui s’est vraiment passé samedi soir.Pendant ce temps-là, les habitants de Séoul continuent de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie cette nuit-là. Ils se rendent notamment à la sortie 1 de la station de métro Itaewon ou sur le lieu du drame même pour y laisser un bouquet de fleurs ou autres objets en signe de condoléances. De nombreux restaurants et boutiques aux alentours sont quant à eux fermés pour participer au deuil national.